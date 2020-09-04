Выяснилось, когда Кокорин дебютирует за "Спартак"

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Выяснилось, когда Кокорин дебютирует за "Спартак"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин в ближайшее время сыграет за московский клуб.

Футболист занимается в общей группе, вероятно, он дебютирует за "красно-белых" после паузы на матчи сборных.

"Кокорин тренируется в общей группе без ограничений. Когда он сыграет, зависит от решения тренерского штаба", - сказал глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов.

Напомним, форвард подписал контракт со "Спартаком" более месяца назад. Соглашение рассчитано на 3 сезона, в нём есть опция продления ещё на 1 год, зарплата - 3 миллиона евро.

Изначально Кокорин не смог дебютировать за новую команду из-за повреждения икроножной мышцы, в впоследствии у него обнаружили травму камбаловидной мышцы.

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