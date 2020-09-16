Выяснилось, когда Лунев сможет вернуться к тренировкам в общей группе сборной России

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев тренируется на базе сборной России в Новогорске. На данный момент футболист восстанавливается после травмы.

28-летний голкипер занимается с реабилитологом Игорем Степановым и тренером вратарей национальной команды Гинтарасом Стаучем.

"Динамика восстановления достаточно позитивная. Уже через несколько недель можно надеяться на возвращение Лунева к занятиям в общей в группе", - сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, футболист был травмирован в матче 28-го тура сезона-2019/20 с "Ахматом". Голкиперу диагностировали повреждение прямой мышцы правого бедра.

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