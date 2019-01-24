Выяснилось, когда Месси вернется в сборную Аргентины

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вернется в сборную Аргентины весной, передает Goal.

31-летний игрок не играет за национальную команду с ЧМ-2018, где команда не прошла дальше 1/8 финала, проиграв Франции.

По информации издания, Месси хочет вернуться в сборную Аргентины в товарищеском матче с командой Венесуэлы, который пройдет 22 марта.

Матч состоится на стадионе в "Атлетико" "Ванда Метрополитано". Месси даже не придется покидать

Ранее сообщалось, что в сборную планируют вернутся нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии.

Не пропустите:"Барселона" поставила ультиматум Денису Суаресу| http://soccernews.ru