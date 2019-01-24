Выяснилось, когда Месси вернется в сборную Аргентины
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вернется в сборную Аргентины весной, передает Goal.
31-летний игрок не играет за национальную команду с ЧМ-2018, где команда не прошла дальше 1/8 финала, проиграв Франции.
По информации издания, Месси хочет вернуться в сборную Аргентины в товарищеском матче с командой Венесуэлы, который пройдет 22 марта.
Матч состоится на стадионе в "Атлетико" "Ванда Метрополитано". Месси даже не придется покидать
Ранее сообщалось, что в сборную планируют вернутся нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии.
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|15
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|15
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|Тальерес де Кордоба
|15
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|Тигре
|15
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|Колон
|15
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|Сан-Мартин Тукуман
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|15
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|Сан Лоренцо
|15
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