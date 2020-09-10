Выяснилось, когда пройду выборы президента "Барселоны"

Названы даты выборов президента "Барселоны".

Выборы нового президента состоятся 20 и 21 марта 2021 года и будут проходить в разных местах.

Данные меры связаны с рекомендациями по предотвращению распространения коронавируса.

Действующим президентом "Барселоны" является Жозеп Бартомеу, который не примет участия.

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