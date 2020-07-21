Выяснилось, когда Смолов вернется в "Локомотив"

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Выяснилось, когда Смолов вернется в "Локомотив"

Форвард "Сельты" Федор Смолов в скором времени вернется в "Локомотив", которому принадлежат его права. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, испанский клуб решил не выкупать права на российского нападающего. 28 июля футболист вернется в стан "Локомотива".

Ранее сообщалось, что "Сельта" предлагала за форварда шесть миллионов евро и еще два миллиона в качестве бонусов, а "Локомотив" требовал за игрока не менее восьми миллионов.

В нынешнем сезоне 30-летний игрок провел за "Сельту" 14 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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