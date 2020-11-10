Выяснилось, кого Пирло хотел видеть в "Ювентусе"

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Выяснилось, кого Пирло хотел видеть в "Ювентусе"

Стало известно, кого главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло хотел видеть в туринском клубе. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в список трансферных целей специалиста входил форвард "Ромы" Эдин Джеко и хавбек "Сассуоло" Мануэль Локателли.

Известно, что ранее Джеко уже договорился с "Ювентусом" о переходе, однако "Рома" не смогла его отпустить из-за срыва трансфера Аркадиуша Милика из "Наполи".

Локателли клуб не смог приобрести из за высокой стоимость - 40 миллионов евро.

На место футболистов "Ювентус" купил Альваро Моратти, который в 8 матчах отметился 6 голами и 2 ассистами.

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