Выяснилось, кого Пирло хотел видеть в "Ювентусе"
Стало известно, кого главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло хотел видеть в туринском клубе. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
По данным источника, в список трансферных целей специалиста входил форвард "Ромы" Эдин Джеко и хавбек "Сассуоло" Мануэль Локателли.
Известно, что ранее Джеко уже договорился с "Ювентусом" о переходе, однако "Рома" не смогла его отпустить из-за срыва трансфера Аркадиуша Милика из "Наполи".
Локателли клуб не смог приобрести из за высокой стоимость - 40 миллионов евро.
На место футболистов "Ювентус" купил Альваро Моратти, который в 8 матчах отметился 6 голами и 2 ассистами.
Не пропустите: Лука Йович договорился с прокуратурой, чтобы не сесть в тюрьму| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Агент Малиновского опроверг интерес "Интера" к его клиенту
-
Стало известно, когда выйдет фильм, посвященный Ибрагимовичу
-
Асенсио высказался о предстоящем матче сборной Испании с Нидерландами
-
Председатель Футбольной ассоциации Англии подал в отставку из-за конфликта на расовой почве
-
Йоахим Лев высказался о напряженном календаре в текущем сезоне
-
Валуев высказался об интимном видео с участием Дзюбы
-
Живоглядов высказался о своем вызове в сборную России
-
"Спартак" пожелал здоровья заразившемуся коронавирусом Леониду Трахтенбергу
-
Апелляция "Наполи" на техническое поражение в матче с "Ювентусом" была отклонена
-
Бывший пресс-атташе "Спартака" Трехтенберг госпитализирован с коронавирусом
-
Роналду провел тренировку вместе со сборной Португалии
-
"Тоттенхэм" хочет вернуть Эриксена
-
Выяснилось, кого Пирло хотел видеть в "Ювентусе"
-
"Барселона" интересуется пятью свободными агентами
-
"Гуннерзавр" вернулся в "Арсенал"
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Шоу
-
Врач сборной России рассказал о сроках восстановления Фернандеса, Баринова и Головина
-
Лука Йович договорился с прокуратурой, чтобы не сесть в тюрьму
-
Гендиректор "Зенита" назвал цели команды в нынешнем сезоне
-
Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17