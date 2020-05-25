Выяснилось, кто станет новым руководителем "Торпедо"

Президентом "Торпедо" станет Денис Маслов. Об этом сообщает "Чемпионат".



Ранее стало известно, что руководящий пост в московском клубе покинула Елена Еленцева.



Ранее Маслов работал в должности исполнительного директора "Амкара", который в 2018 году был расформирован из-за проблем с финансами.



Напомним ФНЛ досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. "Торпедо", набрав 53 очка в 27 встречах, заняло 4 место в турнирной таблицы.

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