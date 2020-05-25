Выяснилось, кто станет новым руководителем "Торпедо"
Президентом "Торпедо" станет Денис Маслов. Об этом сообщает "Чемпионат".
Ранее стало известно, что руководящий пост в московском клубе покинула Елена Еленцева.
Ранее Маслов работал в должности исполнительного директора "Амкара", который в 2018 году был расформирован из-за проблем с финансами.
Напомним ФНЛ досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. "Торпедо", набрав 53 очка в 27 встречах, заняло 4 место в турнирной таблицы.
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|М
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|50
|2
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|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
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|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
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|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
|22
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|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
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|25
|12
|Сочи
|22
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|13
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|23
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|22
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|22
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|Ахмат
|22
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