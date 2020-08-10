Выяснилось, почему Широков ударил судью

Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин прокомментировал инцидент, произошедший на любительском турнире.

Роман Широков напал на рефери Никиту Данченкова.

"Никита Данченков - арбитр Московской коллегии судей, который рекомендован для игр ПФЛ.В столице сейчас проходит турнир среди любительских команд — «Московский кубок селебрити» с участием медийных лиц. Московская коллегия судей после обращения организаторов этого соревнования выделила им рефери. Мы не являемся организаторами этого турнира. На одной из игр произошел вопиющий случай. Роман Широков, который играл за команду "Матч ТВ", ругался матом, судья сделал ему замечание, после чего бывший капитан сборной России нанес Данченкову удар. Роман не сдержал эмоции, так поступать нельзя", - цитирует Анохина "Спорт-Экспресс".

Ранее в сети появилось видео избиения арбитра футболистом. Пострадавший напишет заявление на Широкова.

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