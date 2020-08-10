Выяснилось, почему Широков ударил судью
Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин прокомментировал инцидент, произошедший на любительском турнире.
Роман Широков напал на рефери Никиту Данченкова.
"Никита Данченков - арбитр Московской коллегии судей, который рекомендован для игр ПФЛ.В столице сейчас проходит турнир среди любительских команд — «Московский кубок селебрити» с участием медийных лиц. Московская коллегия судей после обращения организаторов этого соревнования выделила им рефери. Мы не являемся организаторами этого турнира. На одной из игр произошел вопиющий случай. Роман Широков, который играл за команду "Матч ТВ", ругался матом, судья сделал ему замечание, после чего бывший капитан сборной России нанес Данченкову удар. Роман не сдержал эмоции, так поступать нельзя", - цитирует Анохина "Спорт-Экспресс".
Ранее в сети появилось видео избиения арбитра футболистом. Пострадавший напишет заявление на Широкова.
А еще: Широков напал на судью во время матча любительских команд| http://soccernews.ru
главное
-
Арбитр Казарцев объяснил второй пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи"
-
Арбитр Казарцев заявил, что не получал письмо с вызовом на встречу с детектором лжи
-
Адвокат рассказал, что может грозить Широкову за избиение судьи
-
Появилось видео избиения арбитра бывшим игроком сборной России Широковым
-
Форвард "Баварии" Левандовски признан лучшим игроком недели Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
"Интер" обыграл "Байер" в 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира
-
Арбитр Казарцев объяснил второй пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи"
-
Влашич в инстаграме опубликовал милое детское фото
-
Орлов: "Зенит" - флагман нашего футбола и по игре, и по поведению"
-
"МЮ" недоволен тем, как "Боруссия" вела переговоры о переходе Санчо
-
Форвард "Интера" Лукаку забил в 9 матчах Лиги Европы
-
1
Выяснилось, почему Широков ударил судью
-
Арбитр Казарцев заявил, что не получал письмо с вызовом на встречу с детектором лжи
-
Защитник Грицаенко стал игроком "Тамбова"
-
Губерниев заявил, что "Матч ТВ" должен расторгнуть контракт с Широковым
-
Адвокат рассказал, что может грозить Широкову за избиение судьи
-
Защитник "Олимпиакоса" Цимикас перешел в "Ливерпуль"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча 1-го тура РПЛ с "Сочи"
-
Появилось видео избиения арбитра бывшим игроком сборной России Широковым
-
1
Форвард "Баварии" Левандовски признан лучшим игроком недели Лиги Чемпионов
-
Манчини пожелал удачи Пирло в "Ювентусе"
-
"Краснодар" сообщил о расторжении контракта с защитником Грицаенко
-
Организатор любительского турнира высказался о нападении Широкова на судью
-
1
Широков напал на судью во время матча любительских команд
-
Наставник "Урала" Матвеев прокомментировал результат матча с "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22