Выяснилось, сколько денег потеряет Роналду из-за карантина
Во время карантина итальянские клубы будут временно сокращать суммы выплат своим игрокам и сотрудникам, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, зарплаты футболистов могут сократить на 20-30%. Уменьшение суммы выплаты будет зависеть от дохода игрока. Таким образом, футболисты низших дивизионов пострадают меньше, а игроки с крупными контрактами потеряют больше.
Так, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду потеряет около 10 миллионов евро. На данный момент он получает 30 миллионов евро за сезон. Форвард является самым оплачиваемым игроком Серии А.
Карантин в Италии действует до 3 апреля.
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|Команда
|М
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|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
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|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16