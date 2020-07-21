Выяснилось, сколько Кокорин хочет зарабатывать

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Выяснилось, сколько Кокорин хочет зарабатывать

Нападающий Александр Кокорин хочет заработать 10 миллионов евро за три сезона. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, в 29-летнем игроке заинтересованы "Зенит", "Сочи", "Динамо", "Локомотив" и "Рубин".

На следующей неделе станет известно, где футболист продолжит карьеру. На следующей неделе футболист встретится с президентом черноморцев Борисом Ротенбергом.

Напомним, что за "Сочи" форвард выступает на правах аренды до конца сезона и южане хотят заключить с ним полноценный контракт.

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