Выяснилось, сколько Перес должен заплатить Рамосу для его ухода из клуба
Недавно стало известно о ссоре президента "Реала" Флорентино Переса и капитана команды Серхио Рамоса после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом".
В разгар конфликта Рамос сказал Пересу: "Заплати, и я уйду". Сумма отступных а контракте игрока составляет 25 миллионов евро. Именно столько президенту придется выплатить капитану, чтобы тот ушел.
Рамос играет в составе "Реала" с 2005 года. Контракт игрока действует до 2020 года.
В текущем сезоне футболист участвовал в 25 матчах, отметившись 6 голами и 1 асситом.
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