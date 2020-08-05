Выяснилось, сколько Санчо может получать в "МЮ"
Стало известно, какую зарплату "Манчестер Юнайтед" будет выплачивать Джейдону Санчо, который в скором времени перейдет в английский клуб. Об этом сообщает Sport Bild.
По данным источника, стороны договорились о том, что футболист будет получать 17,6 миллиона евро. В "Боруссии" его оклад был 6 млн евро за сезон. Если футболист останется в немецком клубе эта сумма увеличится до 10 млн евро. Действующий контракт истекает летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" угрожает выйти из переговоров по Санчо.
В этом сезоне на счету футболиста 20 голов и 19 ассистов в 44 матчах.
Читайте также: Санчо согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18