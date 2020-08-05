Выяснилось, сколько Санчо может получать в "МЮ"

Стало известно, какую зарплату "Манчестер Юнайтед" будет выплачивать Джейдону Санчо, который в скором времени перейдет в английский клуб. Об этом сообщает Sport Bild.

По данным источника, стороны договорились о том, что футболист будет получать 17,6 миллиона евро. В "Боруссии" его оклад был 6 млн евро за сезон. Если футболист останется в немецком клубе эта сумма увеличится до 10 млн евро. Действующий контракт истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" угрожает выйти из переговоров по Санчо.

В этом сезоне на счету футболиста 20 голов и 19 ассистов в 44 матчах.

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