Выяснилось, сколько Силва будет получать в "Челси"

Стало известно, сколько защитник Тиаго Силва будет зарабатывать в "Челси". Об этом в твиттере написал журналист Никола Скира.

Через несколько дней футболист станет свободным агентом, покинет ПСЖ и присоединиться к "Челси".

По данным источника, стороны уже согласовали двухлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Силва в 35 матчах за ПСЖ забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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