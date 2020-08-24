Выяснилось, сколько Силва будет получать в "Челси"

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Выяснилось, сколько Силва будет получать в "Челси"

Стало известно, сколько защитник Тиаго Силва будет зарабатывать в "Челси". Об этом в твиттере написал журналист Никола Скира.

Через несколько дней футболист станет свободным агентом, покинет ПСЖ и присоединиться к "Челси".

По данным источника, стороны уже согласовали двухлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Силва в 35 матчах за ПСЖ забил 1 гол и сделал 1 ассист.

А еще: "Челси" договорился о переходе Тиаго Силвы| http://soccernews.ru
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