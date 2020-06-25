Выяснилось, сколько в "Оренбурге" зараженных коронавирусом

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Выяснилось, сколько в "Оренбурге" зараженных коронавирусом

"Оренбург" на своём официальном сайте прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в клубе.

Стало известно, что положительные тесты на Covid-19 оказались у восьми человек - шести игроков и двух сотрудников. Также отмечается что до матча с "Локомотивом" (0:1) все тесты были отрицательными.

Ранее заболевшие коронавирусом также были обнаружены в "Ростове", "Динамо" и "Уфе".

А еще: "Оренбург" может сыграть с "Краснодаром" молодёжной командой по примеру "Ростова"| http://soccernews.ru
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