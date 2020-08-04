Выяснилось, сколько зрителей смогут посетить матч Суперкубка России "Зенит" - "Локомотив"

Теги локомотив москвазенит санкт-петербург

Выяснилось, сколько зрителей смогут посетить матч Суперкубка России "Зенит" - "Локомотив"

Выяснилось, сколько болельщиков сможет посетить матч Суперкубка России "Зенит" - "Локомотив".

Встреча запланирована на 7 августа. Игра состоится на "ВЭБ Арене" и начнется в 19:00 (мск).

"Согласно указу мэра от 9 июля, московские стадионы с 1 августа могут заполняться до 50% от общей вместимости с учетом соблюдения социального дистанцирования.

Таким образом, на матче за Суперкубок России будет присутствовать около семи тысяч зрителей", - сообщила пресс-служба РПЛ.

Не пропустите: Новичок "Зенита" Ловрен опубликовал в своем инстаграме свежие фотографии| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА представил регламент матчей еврокубков в условиях коронавируса

УЕФА представил регламент матчей еврокубков в условиях коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов