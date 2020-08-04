Выяснилось, сколько зрителей смогут посетить матч Суперкубка России "Зенит" - "Локомотив"

Выяснилось, сколько болельщиков сможет посетить матч Суперкубка России "Зенит" - "Локомотив".

Встреча запланирована на 7 августа. Игра состоится на "ВЭБ Арене" и начнется в 19:00 (мск).

"Согласно указу мэра от 9 июля, московские стадионы с 1 августа могут заполняться до 50% от общей вместимости с учетом соблюдения социального дистанцирования.

Таким образом, на матче за Суперкубок России будет присутствовать около семи тысяч зрителей", - сообщила пресс-служба РПЛ.

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