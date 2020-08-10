Выяснилось, за какую сумму "Динамо" приобретет Моро

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Выяснилось, за какую сумму "Динамо" приобретет Моро

Московское "Динамо" купит у загребского "Динамо" Николу Моро за 7 миллионов евро. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

22-летний футболист успешно прошел медицинский осмотр и в скором времени получит въезд в Россию.

К этой сумме могут добавиться еще бонусы в случае завоевания бело-голубыми золотых медалей, попадания в Лигу Чемпионов или выигрыша Кубка страны.

Напомним, зимой "Шахтер" предлагал за Моро 12 миллионов евро.

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