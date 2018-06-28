Выяснить сильнейшего: сборная Англии и Бельгии разыграют первое место группы "G"

Англия – Бельгия

Стадион: "Калининград" (Калининград, Россия)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Встреча сборных Англии и Бельгии станет еще одним топ-поединком на чемпионате мира в России. В начале турнира между собой еще сыграли Португалия и Испания, порадовав болельщиков невероятной игрой. Довольно интересным обещает быть и предстоящий матч. Бельгия и Англия обеспечили себе выход в следующий раунд, поэтому могут позволить сыграть друг с другом в открытый футбол.

Что интересно, нет принципиальной разницы, с какого места выходить в 1/8 финала. В группе "Н", с командами которой сыграет в плей-офф Англия и Бельгия, нет явного фаворита. Первое место в том квартете может занять любая из трех команд – Япония, Колумбия или Сенегал.

Сборная Англии столкнулась с огромными трудностями в стартовом поединке с Тунисом. Англичане быстро открыли счет, но после этого принялись транжирить голевые моменты. Тунис такого пижонства не простил, сравняв счет еще в первом тайме. Всю вторую половину встречи Англия пыталась забить, но смогла это сделать на самых последних секундах после подачи с углового. Спасителем родоначальников футбола стал Гарри Кейн.

Во втором матче с командой Панамы многие ожидали увидеть ту же Англию, которая мучилась с Тунисом, но команда Гарета Саутгейта разочаровала всех пессимистов, выдав классный матч. Уже к перерыву англичане выигрывали со счетом 5:0, не оставляя сопернику не единого шанса. Во втором тайме добивать дебютанта англичане не стали. Позволив ему даже забить гол. Поединок завершился победой Англии со счетом 6:1. А Кейн, к тому же, отметился хет-триком и на сегодняшний день лидирует в реестре бомбардиров мундиаля.

Сборная Бельгии очень мощно начала турнир, чем подтвердила статус одного из главных фаворитов чемпионата мира. Трудности бельгийцы испытывали на протяжении первых 45 минут стартового поединка, когда дебютант мундиаля в лице сборной Панамы никак не хотел пропускать. Однако, во втором тайме коллектив Роберто Мартинеса отгрузил в ворота латиноамериканцев три гола, всерьез обозначив тем самым свои претензии на титул.

Во второй встрече с Тунисом бельгийцы не столкнулись с каким-либо сопротивлением – команда уверенно обыграла соперника, покуражившись над ним вдоволь. Уже в первом тайме Бельгия отличилась трижды, но и пропустила в свои ворота один гол. Во второй половине встречи голевая феерия продолжилась и в итоге Бельгия одержала победу со счетом 5:2, оформив выход в плей-офф. В обоих поединках дублями отметился Ромелу Лукаку, который на данный момент является лучшим бомбардиром команды.

Интересные факты противостояния сборных Англии и Бельгии:

Команды сыграли между собой 21 поединок, львиная доля которых приходится на прошлый век, и только раз сборной Бельгии удавалось обыграть родоначальников футбола. Правда, было это еще в очень далеком 1936 году (3:2), в Брюсселе.

В новом тысячелетии соперники встречались однажды. В июне 2012 года на Уэмбли хозяева отпраздновали успех со счетом 1:0

На чемпионатах мира команды пересекались дважды – в 1954 году была яркая ничья 4:4, а в 1990 году основное время матча закончилось ничьей 0:0, а в дополнительное время англичане взяли верх

Сборная Англии не проигрывает на протяжении 12 матчей

На двоих сборные забили в четырех поединках турнира 16 голов

Беспроигрышная серия сборной Бельгии достигла 21 встречу

В четырех последних матчах с участием сборной Бельгии было забито не менее трех голов

Ориентировочные составы на игру:

Англия: Пикфорд – Джонс, Стоунз, Кэхилл, Александер-Арнольд, Делф, Роуз, Алли, Дайер, Рэшфорд, Кейн.

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Компании, Вермален, Феллайни, Дембеле, Шадли, Янузай, Азар, Тилеманс, Батшуайи.

Прогноз на матч Англия – Бельгия:

Сборная Бельгии в двух предыдущих матчах показала очень достойный футбол – при Роберто Мартинесе яркое созвездие игроков превратилось в настоящую команду. Англичане разочаровали в первом матче, но свои две победы также взяли. Обе команды стремятся к яркому атакующему футболу, поэтому поединок в Калининграде обещает стать результативным.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение сборной Англии, за победу которой предлагают средний коэффициент 2.60 баллов, в то же время успех бельгийцев оценивается на уровне 3.10 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.05 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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