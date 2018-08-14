Выжить в турецком аду: "Бенфика" едет в гости к "Фенербахче"

"Фенербахче" – "Бенфика"

Стадион: "Шюкрю Сараджоглу"

Начало матча: 21:00

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Возможные соперники московского "Спартака" "Фенербахче" и "Бенфика" проведут ответную встречу в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов. В первой встрече в Лиссабоне победу 1:0 одержала "Бенфика", хотя по игре счет должен был быть гораздо крупнее, португальцу не реализовали уйму хороших моментов. Турки же приехали в Лиссабон лишь обороняться, они вообще ничего не показали в атаке. Если "Фенербахче" хочет пройти дальше, ему необходимо улучшить свою игру.

На этих выходных стартовали оба национальных чемпионата, команды одержали победы, но матчи не стали легкой прогулкой. "Бенфика" на своем поле принимала "Гимарайнш", "орлы" достаточно быстро усилиями Пицци забили три мяча (также в игре был нереализованный пенальти от Феррейры), но затем решили, что дело сделано. "Гимараинш" же был иного мнения, он отыграл два мяча, но на большее команду не хватило, в итоге "Бенфика" победила 3:2.

"Фенербахче" в стартовом туре принимал на своем поле "Бурсаспор", "канарейки" пропустили первыми уже на 15 минуте, но достаточно быстро смолги отыграться, Жулиано забил с пенальти. Затем подоспел и второй гол от Соузы, после чего команды уже не забивали. "Фенербахче" выиграл свой матч со счетом 2:1.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой пять матчей: три победы у "Бенфики", две – у "Фенербахче".

"Фенербахче" никогда не проходил дальше в противостоянии с "Бенфикой".

"Фенербахче" не может пробиться в групповой этап ЛЧ с сезона 2008/2009.

Ориентировочные составы:

"Бенфика": Варела, Алмейда, Луизао, Жардел, Гримальдо, Фейса, Самарис, Пицци, Сальвио, Черви, Жонас.

"Фенербахче": Демирель, Исла, Шкртел, Нойштедтер, Калдирим, Туфан, Топал, Потук, Вальбуэна, Айю, Сольдадо.

Прогноз на матч "Фенербахче" – "Бенфика"

Турки должны выиграть домашний матч, так как на своем поле они играют лучше, но этого может не хватить, чтобы пройти дальше. Гол "Бенфики", которая прекрасно играет в атаке, существенно осложнит жизнь "Фенербахче", вряд ли стамбульцы сумеют победить с разницей в два мяча.

Букмекеры предлагают на победу "Фенербахче" коэффициент 2.60, на "Бенфику" – 2.75, на ничью – 3.30.

Вячеслав Горбачев | soccernews.ru

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