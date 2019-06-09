Выживший кузен Рейеса рассказал об автокатастрофе

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Выживший кузен Рейеса рассказал об автокатастрофе

Хуан Мануэль Кальдерон, двоюродный брат Хосе Антонио Рейеса, рассказал об автокатастрофе, в которой погиб футболист.

"Я смотрел в окно. Мы ехали очень быстро. Я не помню, что сделал Хосе. Машина летела", - приводит слова Кальдерона Sport.es.

Кальдерон уцелел в аварии, однако получил ожоги 60% тела, когда пытался достать из авто Рейеса и еще одного кузена.

Напомним, что автомобиль двигался со скоростью 230 км/ч, из-за чего лопнуло одно из колес и машина вылетела с трассы и загорелась.

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