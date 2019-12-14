Выживший в авиакатастрофе защитник "Шапекоэнсе" объявил о завершении карьеры

Защитник "Шапекоэнсе" Элио Нето принял решение завершить профессиональную карьеру.

34-летний футболист заявил, что его организм уже не справляется с нагрузками, что выливается в болезненные ощущения в колене и спине.

Нето - один из трёх игроков "Шапекоэнсе", выживших после авиакатастрофы над Колумбией 28 ноября 2016 года.

Напомним, что в результате трагедии трёхлетней давности погиб 71 человек.

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