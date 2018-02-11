Взамен Алабы "Бавария" хочет получить двух игроков "Реала"

Мюнхенская "Бавария" заинтересована в обмене игроками с мадридским "Реалом", информирует испанская пресса.

Сообщается, что чемпион Германии не против отпустить своего защитника Давида Алабу в королевский клуб. Однако взамен самый титулованный немецкий клуб желает получить не только 30 миллионов евро, но и двух игроков "сливочных" - защитника Тео Эрнандеса и полузащитника Матео Ковачича.

Напомним, вчера "Бавария" обыграла "Шальке". | soccernews.ru