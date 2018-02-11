Взамен Алабы "Бавария" хочет получить двух игроков "Реала"

Теги бавария мюнхендавид алабареал мадридматео ковачичтео эрнандес

Взамен Алабы "Бавария" хочет получить двух игроков "Реала"Мюнхенская "Бавария" заинтересована в обмене игроками с мадридским "Реалом", информирует испанская пресса.

Сообщается, что чемпион Германии не против отпустить своего защитника Давида Алабу в королевский клуб. Однако взамен самый титулованный немецкий клуб желает получить не только 30 миллионов евро, но и двух игроков "сливочных" - защитника Тео Эрнандеса и полузащитника Матео Ковачича.

Напомним, вчера "Бавария" обыграла "Шальке". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 22 56
2 РБ Лейпциг 22 38
3 Боруссия Дортмунд 22 37
4 Айнтрахт Франкфурт 22 36
5 Байер Леверкузен 22 35
6 Шальке 22 34
7 Аугсбург 22 31
8 Хоффенхайм 22 31
9 Ганновер 96 22 31
10 Боруссия Менхенгладбах 22 31
11 Герта 22 30
12 Фрайбург 22 25
13 Вольфсбург 22 24
14 Штутгарт 22 24
15 Вердер Бремен 22 23
16 Майнц 05 22 20
17 Гамбург 22 17
18 Кельн 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов