Взгляд со стороны. Падение Александра Филимонова – глазами англичанина

Все вратари знают, что от катастрофы их отделяет один крохотный момент. Упущенный кросс, секундная потеря концентрации или неправильная позиция могут стоить команде победы, чемпионства или высшего дивизиона. Многих феноменально талантливых игроков мы не помним только потому что они слишком много ошибались и потеряли доверие к себе. Карьера многих определяется одной катастрофической ошибкой. Барбоса из Бразилии, чья неудачная игра с Уругваем на ЧМ-50 заставила целую нацию презирать и гнобить его. Роберт Грин, натворивший делов в 2010. Примеров много.

Мало кто может сказать, что ровно одна ошибка лишила их абсолютно всего. Мало кто пострадал от этих футбольных реалий больше Александра Филимонова – игрока, который почти полностью забыт всеми за пределами его родины и который вспоминается в России только для того, чтобы его осудить.

На дворе 1999 год. Скоро новое тысячелетие, которое россияне могут встретить в хорошем настроении – нелёгкий этап отбора на Евро-2000 проходит на удивление хорошо. В Париже даже были переиграны чемпионы мира Франция. Филимонов же окончательно укрепился в статусе основного вратаря. Он уже давно демонстрировал отменную игру и радовал как надёжностью, так и мощными сэйвами.

Осталась одна решающая встреча с соседями, где не менее выдающуюся игру демонстрировал дуэт нападающих Сергея Реброва и Андрея Шевченко. Матч был важен сам по себе, даже не беря в учёт политическую напряжённость, существующую с момента распада СССР. На «Лужниках» собрался настоящий аншлаг. Среди зрителей присутствовал и молодой премьер-министр и будущий президент Владимир Путин.

Победа означала Евро. Любой другой результат гарантировал то, что пройдут украинцы.

Не удивительно, что началось всё неспешно. Россияне шли вперёд, а украинцы пережидали. Филимонову делать особо нечего – всё действо проходит на половине поля соперника. Всё спокойно, пока на 75-й минуте ворота «сине-жёлтых» не распечатывает Валерий Карпин со штрафного. Страна в экстазе – ещё 15 минут, и будет достигнута важнейшая (по многим причинам) победа.

Пока украинцы собираются для последнего штурма, в защите России всё спокойно. Если уж удалось сдержать в гостях зидановскую Францию, какие могут быть сомнения?

На 88 минуте несвоевременный фол дарит Украине последнюю надежду. Россия уходит в глухую оборону, а голкипер готовится к первому реальному тесту за игру. На протяжении всего матча Филимонов не подавал никаких признаков нервов. Всё меняется, когда к границе штрафной подходит Шевченко.

Шева пробивает слабо, неакцентированно, и со стороны попытка кажется смазанной. Удар вслепую, в надежде, что высшие силы как-то повлияют на траекторию мяча в последний момент. Нейтральные зрители автоматически списывают украинцев со счетов. Но внезапно камера показывает Филимонова, который почему-то далеко отошёл от линии ворот. По сложной траектории мяч обходит голову вратаря, который отчаянно пытается схватиться за него руками. Всё тщетно: круглый в сетке ворот. Остаётся две минуты, а счёт ничейный.

В отчаянии Филимонов закрывает лицо руками. Как и все остальные, он не понимает, что происходит. Один стандарт, и он становится олицетворением спортивных неудач огромной страны. Мы знаем много нелепых голов, но мало какие могут сравниться с этой оплошностью по важности.

Раньше он считался лучшим в России, но после этого матча Филимонов лишь четыре раза окажется в воротах – причём всё в товарняках. Никто никогда не забудет тот момент. Клубная карьера тоже получила удар. До противостояния на «Лужниках» Александр был основным в московском «Спартаке», но в 2001 году его позицию отобрал Максим Левитский.

По иронии судьбы, его следующим клубом стало киевском «Динамо», где он замещал Александра Шовковского. Но и украинцы особого доверия ему не показали, и Филимонов вернулся в Россию. Дальше последовал целый ряд самых разных команд: «Уралан», «Москва», кипрская «Неа Саламина», ташкентский «Локомотив»…

Постепенно он сдавал, и процесс это начался с той исторической ошибки. Это был удар, который переживёт не каждый.

Чему же Александр может нас научить? Возможно, тому, что никто не застрахован от ошибок. Случается всякое, но на поле никто не может помочь вратарям, на которых всегда лежит вся вина. Тогда, во времена дефолта и депрессии, победа над соседями была как никогда важна. Но с точки зрения спортсмена Филимонов попросту упустил мяч.

Матч 1999 остаётся последним между Россией и Украиной, и это вряд ли в скором времени изменится. И Филимонов надолго останется самым запоминающимся элементом этого исторического противостояния.

Нет, Филимонов не «вернулся» в полном смысла этого слова, но и без побед не остался: в 2011 он попробовал себя в пляжном футболе, и даже праздновал триумф на чемпионате мира. В 2014 году он вернулся в РФПЛ в составе тульского «Арсенала». Ему был 41 год.

История Филимонова актуальна не только для его соотечественников, но и для любого спортсмена. Иногда от славы отделяет минутное замешательство. Никакая позиция не связана с большими нервами. Одна оплошность способна перечеркнуть все предыдущие достижения.

Александр Филимонов показал, сколько внутренней силы нужно для того, чтобы защищать ворота. Он не сдался и продолжил играть несмотря ни на что. Он остаётся самым неудачливым вратарём России, но от этого у нас не меньше причин его уважать.

Юрий Сергеев

