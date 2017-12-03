Взлететь на вершину: "Интер" принимает "Кьево"
"Интер" – "Кьево"
Стадион: "Джузеппе Меацца"
Начало матча: 17:00
Арбитр: Джампаоло Кальварезе
Миланский "Интер" с 2011 года не входил в тройку по итогам сезона, тогда Рафаэль Бенитес и Леонардо привели команду ко второму месту. Они выехали на багаже Жозе Моуриньо, который дважды выигрывал золотые медали с "Интером", а также поднимал над головой Кубок чемпионов. Затем наступил период стагнации. У "Интера" менялись тренеры и игроки, причем качество футболистов становилось все хуже. Черно-синие на шесть лет забыли, что такое Лига чемпионов. При Стромаччони "Интер" и вовсе опускался на девятое место, не далеко уходил и нынешний тренер "Зенита" Роберто Манчини, который финишировал с командой на восьмой строчке. Прошлый сезон "Интер" завершил седьмым. Руководство клуба в первую очередь озаботилось тем, чтобы пригласить сильного главного тренера, а не скупить игроков на 200 миллионов, как это сделали в соседнем "Милане". В итоге в "Интере" не прогадали.
Лучано Спалетти сумел наладить игру команды, отличную форму набрал лидер Икарди, пришлись ко двору и новички, на которых мало кто ставил. Многие сомневались, что те же Весино и Валеро будут приносить пользу команде, однако бывшие игроки "Фиорентины" посрамили скептиков, без них сейчас нельзя представить центр поля "Интера".
"Кьево" – типичный середняк, который не борется за высокие места, но и далек от борьбы за выживание. На данный момент команда из Вероны занимает 11 место, большинство игр против фаворитов она проиграла, однако все же один матч себе в актив занести может. 5 ноября "летающие ослы" сумели сыграть 0:0 с "Наполи", отобрав у лидера важные два очка. В остальном же команды, превосходящие "Кьево" в классе, одерживали уверенные победы. Желто-синие же набирают очки, выигрывая у аутсайдеров и у равных по силам соперников.
Интересные акты противостояния:
Команды провели между собой 30 игр: 18 побед у "Интера", 5 – у "Кьево", 7 ничьих.
В прошлом сезоне "Интер" выиграл на своем поле у "Кьево" 3:1 и проиграл в Вероне 0:2.
"Кьево" только один раз выигрывал у "Интера" в Милане. Этот результат был зафиксирован в 2001 году.
Ориентировочные составы:
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Раноккья, Сантон, Весино, Брозович, Кандрева, Валеро, Перишич, Икарди.
"Кьево": Соррентино, Качиаторе, Гамберини, Томович, Гобби, Бастьен, Хетемай, Ригони, Бирса, Меджиорини, Инглезе.
Прогноз на матч:
"Интер" является фаворитом матча, на своем поле он должен обыгрывать такие команды, как "Кьево". Также у хозяев есть дополнительная мотивация, если они наберут три очка, то опередят "Ювентус" и "Наполи", что даст им возможность возглавить турнирную таблицу.
Букмекеры предлагают на победу "Интера" коэффициент 1.40, на "Кьево" – 9.30, на ничью – 5.40.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|39
|2
|Наполи
|15
|38
|3
|Ювентус
|15
|37
|4
|Рома
|14
|34
|5
|Лацио
|14
|32
|6
|Сампдория
|14
|26
|7
|Фиорентина
|15
|21
|8
|Милан
|15
|21
|9
|Болонья
|15
|21
|10
|Аталанта
|15
|20
|11
|Торино
|15
|20
|12
|Кьево
|15
|20
|13
|Кальяри
|15
|16
|14
|Удинезе
|13
|12
|15
|Кротоне
|14
|12
|16
|Сассуоло
|15
|11
|17
|Дженоа
|14
|10
|18
|СПАЛ
|15
|10
|19
|Хеллас Верона
|14
|9
|20
|Беневенто
|15
|1