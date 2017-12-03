Взлететь на вершину: "Интер" принимает "Кьево"

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Взлететь на вершину: "Интер" принимает "Кьево""Интер" – "Кьево"

Стадион: "Джузеппе Меацца"

Начало матча: 17:00

Арбитр: Джампаоло Кальварезе

Миланский "Интер" с 2011 года не входил в тройку по итогам сезона, тогда Рафаэль Бенитес и Леонардо привели команду ко второму месту. Они выехали на багаже Жозе Моуриньо, который дважды выигрывал золотые медали с "Интером", а также поднимал над головой Кубок чемпионов. Затем наступил период стагнации. У "Интера" менялись тренеры и игроки, причем качество футболистов становилось все хуже. Черно-синие на шесть лет забыли, что такое Лига чемпионов. При Стромаччони "Интер" и вовсе опускался на девятое место, не далеко уходил и нынешний тренер "Зенита" Роберто Манчини, который финишировал с командой на восьмой строчке. Прошлый сезон "Интер" завершил седьмым. Руководство клуба в первую очередь озаботилось тем, чтобы пригласить сильного главного тренера, а не скупить игроков на 200 миллионов, как это сделали в соседнем "Милане". В итоге в "Интере" не прогадали.

Лучано Спалетти сумел наладить игру команды, отличную форму набрал лидер Икарди, пришлись ко двору и новички, на которых мало кто ставил. Многие сомневались, что те же Весино и Валеро будут приносить пользу команде, однако бывшие игроки "Фиорентины" посрамили скептиков, без них сейчас нельзя представить центр поля "Интера".

"Кьево" – типичный середняк, который не борется за высокие места, но и далек от борьбы за выживание. На данный момент команда из Вероны занимает 11 место, большинство игр против фаворитов она проиграла, однако все же один матч себе в актив занести может. 5 ноября "летающие ослы" сумели сыграть 0:0 с "Наполи", отобрав у лидера важные два очка. В остальном же команды, превосходящие "Кьево" в классе, одерживали уверенные победы. Желто-синие же набирают очки, выигрывая у аутсайдеров и у равных по силам соперников.

Интересные акты противостояния:

Команды провели между собой 30 игр: 18 побед у "Интера", 5 – у "Кьево", 7 ничьих.

В прошлом сезоне "Интер" выиграл на своем поле у "Кьево" 3:1 и проиграл в Вероне 0:2.

"Кьево" только один раз выигрывал у "Интера" в Милане. Этот результат был зафиксирован в 2001 году.

Ориентировочные составы:

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Раноккья, Сантон, Весино, Брозович, Кандрева, Валеро, Перишич, Икарди.

"Кьево": Соррентино, Качиаторе, Гамберини, Томович, Гобби, Бастьен, Хетемай, Ригони, Бирса, Меджиорини, Инглезе.

Прогноз на матч:

"Интер" является фаворитом матча, на своем поле он должен обыгрывать такие команды, как "Кьево". Также у хозяев есть дополнительная мотивация, если они наберут три очка, то опередят "Ювентус" и "Наполи", что даст им возможность возглавить турнирную таблицу.

Букмекеры предлагают на победу "Интера" коэффициент 1.40, на "Кьево" – 9.30, на ничью – 5.40.

Вячеслав Горбачев

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 15 39
2 Наполи 15 38
3 Ювентус 15 37
4 Рома 14 34
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 14 26
7 Фиорентина 15 21
8 Милан 15 21
9 Болонья 15 21
10 Аталанта 15 20
11 Торино 15 20
12 Кьево 15 20
13 Кальяри 15 16
14 Удинезе 13 12
15 Кротоне 14 12
16 Сассуоло 15 11
17 Дженоа 14 10
18 СПАЛ 15 10
19 Хеллас Верона 14 9
20 Беневенто 15 1
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