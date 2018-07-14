Взять бронзу и отправиться домой: планы сборной Бельгии в одной картинке

Планы сборной Бельгии на предпоследний день Чемпионата Мира очень просты - команда Роберто Мартинеса очень хочет отправиться домой с бронзовыми медалями.

Анонс на противостояние "красных дьяволов" и команды Англии доступен по ссылке.

А вот планы сборной Бельгии на сегодняшний день в одной картинке:

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