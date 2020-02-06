WADA опубликовала заявление о недопуске сборной России на ЧМ-2022

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WADA опубликовала заявление о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Агентство "РИА Новости" запросило у Всемирного антидопингового агентства (WADA) комментарий по поводу новости о недопуске сборной России на ЧМ-2022.

"Как было подтверждено решением исполнительного комитета WADA от 9 декабря 2019 года, Чемпионат Мира по футболу 2022 года входит в число крупных международных соревнований, на которых спортсмены из России смогут выступать только в нейтральном статусе, без национального флага и гимна, если Спортивный арбитражный суд подтвердит предложенные меры", - говорится в заявлении WADA.

Напомним, что в среду РФС, РУСАДА и ФИФА заявили, что не получали новых уведомлений о статусе сборной России на ближайшем мундиале.

Также стоит отметить, что ЧМ-2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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