WhoScored оценил игру Кокорина в матче с "Наполи"

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Портал WhoScored оценил игру российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина в матче 7-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:2).

Кокорин вышел на замену на 77-й минуте и получил оценку 6,20. Форвард совершил семь касаний мяча, отдал шесть передач (три - точных), совершил один успешный отбор, выиграл одно верховое единоборство, не нанес ни одного удара по воротам.

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" три матча и не отметился результативными действиями.

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