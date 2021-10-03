WhoScored оценил игру Кокорина в матче с "Наполи"

Теги фиорентинанаполиалександр кокорин

WhoScored оценил игру Кокорина в матче с "Наполи"

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Портал WhoScored оценил игру российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина в матче 7-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:2).

Кокорин вышел на замену на 77-й минуте и получил оценку 6,20. Форвард совершил семь касаний мяча, отдал шесть передач (три - точных), совершил один успешный отбор, выиграл одно верховое единоборство, не нанес ни одного удара по воротам.

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" три матча и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Только два игрока "Фиорентины" получают больше Кокорина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Провал "Баварии", феерия "Байера", успех Дортмунда: результаты 7-го тура Бундеслиги

Провал "Баварии", феерия "Байера", успех Дортмунда: результаты 7-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов