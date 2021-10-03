WhoScored оценил игру Кокорина в матче с "Наполи"
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
Портал WhoScored оценил игру российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина в матче 7-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:2).
Кокорин вышел на замену на 77-й минуте и получил оценку 6,20. Форвард совершил семь касаний мяча, отдал шесть передач (три - точных), совершил один успешный отбор, выиграл одно верховое единоборство, не нанес ни одного удара по воротам.
В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" три матча и не отметился результативными действиями.
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