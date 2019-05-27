WhoScored представил символическую сборную РПЛ в сезоне 2018/19

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WhoScored представил символическую сборную РПЛ в сезоне 2018/19

Портал WhoScored опубликовал свою версию символической сборной российской Премьер-лиги по итогам сезона 2018/19.

Стоит отметить, что футболисты отбирались в команду по средним оценкам во всех матчах турнира.

Вратарь: Юрий Дюпин ("Анжи");

Защитники: Сергей Петров ("Краснодар"), Тони Шуньич ("Динамо"), Родриго Бекао (ЦСКА), Валерий Кичин ("Енисей");

Полузащитники: Раванелли ("Ахмат"), Леандро Паредес (экс-"Зенит"), Никола Влашич (ЦСКА), Виктор Классон ("Краснодар");

Нападающие: Алексей Миранчук ("Локомотив"), Артём Дзюба ("Зенит").

Примечательно, что Паредес покинул "Зенит" ещё в январе, перейдя в ПСЖ за 40 миллионов евро.

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