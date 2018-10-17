WhoScored представил тройку лучших игроков текущего сезона в Серии А

2 Теги криштиану роналдусусокшиштоф пентек

WhoScored представил тройку лучших игроков текущего сезона в Серии ААвторитетный ресурс WhoScored представил тройку лучших игроков текущего сезона в итальянской Серии А.

Так, на вершине рейтинга со средней оценкой 8,08 находится вингер "Милана" Сусо, который забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач в 7 играх. Также в тройку вошли форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду (8 игр, 4 гола, 5 ассистов) со средней оценкой 7,95 и нападающий "Дженоа" Кшиштоф Пентек (7 игр, 9 голов), набравший 7,75 балла.

Напомним,  Скоулз сделал выбор между Роналду и Месси. | soccernews.ru

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Комментарии

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Генич

РОНАЛДУ ТУТ ЯВНО ЛИШНИЙ,ПО МНЕ ТАК ДЖЕКО ПОИНТЕРЕСНЕЙ БУДЕТ.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Да я как личный дрочер педика Роналду признаю,что Месси лучший футболист всех времён

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