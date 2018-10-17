WhoScored представил тройку лучших игроков текущего сезона в Серии А

Авторитетный ресурс WhoScored представил тройку лучших игроков текущего сезона в итальянской Серии А.

Так, на вершине рейтинга со средней оценкой 8,08 находится вингер "Милана" Сусо, который забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач в 7 играх. Также в тройку вошли форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду (8 игр, 4 гола, 5 ассистов) со средней оценкой 7,95 и нападающий "Дженоа" Кшиштоф Пентек (7 игр, 9 голов), набравший 7,75 балла.

Напомним, Скоулз сделал выбор между Роналду и Месси. | soccernews.ru