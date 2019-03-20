Whoscored составил сборную 20-го тура РПЛ

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Whoscored составил сборную 20-го тура РПЛ

Статистический портал Whoscored составил символическую сборную 20-го тура российской Премьер-лиги.

Вратарь: Гильерме ("Локомотив").

Защитники: Георгий Зотов ("Крылья Советов"), Рагнар Сигурдссон ("Ростов"), Заурбек Плиев ("Ахмат"), Айртон Лукас ("Спартак").

Полузащитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Игорь Горбатенко ("Арсенал"), Роман Еременко ("Ростов"), Максим Канунников ("Крылья Советов").

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Джордже Деспотович ("Оренбург").

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
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