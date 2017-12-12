WhoScored: в символическую сборную первой части сезона РФПЛ попали Кокорин, Промес и Луис Адриано

Теги спартак москвазенит санкт-петербургкраснодар

WhoScored: в символическую сборную первой части сезона РФПЛ попали Кокорин, Промес и Луис Адриано
Портал WhoScored представил свой вариант символической сборную первой части чемпионата России.

В нее вошли:

вратарь: Александр Беленов (Уфа)

защитники: Владислав Игнатьев (Локомотив), Соломон Кверквелия (Локомотив), Александр Мартынович (Краснодар), Доменико Кришито "(Зенит)

полузащитники: Александр Кокорин (Зенит), Самба Соу (Динамо), Леандро Паредес (Зенит), Квинси Промес (Спартак)

нападающие: Федор Смолов (Краснодар), Луис Адриано (Спартак)

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комментарии
Евгений

Первый Кокорин! Второй Смолов, а третий Фарфан! Спартак провалил старт сезона и оглушительно проиграл в Ливерпуле! Какой Промес??? Какой Адриано??? Это подстава WhoScored! Им бы выбрать иностранца, но только не россиянина! Это ЧИСТЕЙШАЯ провокация с их стороны! Кокорин и в Европе сыграл отлично и в чемпионате России играл лучше всякого Промеса, а его ЗАДВИНУЛИ за спину Промесу! Но это же не лезит ни в какие ворота! И футболом здесь не пахнет, а только ПОЛИТИКОЙ!!! Следовательно: - Американцы развернули против России ЧУДОВИЩНЫЕ провокации и WhoScored ту да же и не отстаёт! По всем футбольным ОБЪЕКТИВНЫМ показателям Александр Кокорин самый лучший футболист не только первой части нашего чемпионата, но и европейской гонки. И пусть WhoScored не ОБМАНЫВАЕТ нас, мы им НЕ ВЕРИМ, а Кокорин ЛУЧШИЙ!!! Что и ТРЕБОВАЛОСЬ доказать!!!

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Пьянь

"Не лезит", "не лезит". Ты меньше нервничай, еблан.

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