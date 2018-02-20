Will Grigg`s on Fire! "Уиган" выбивает "Манчестер Сити" из Кубка Англии

Программа 1/8 финала Кубка Англии завершалась отдельно вынесенным матчем, в рамках которого лучшая команда Премьер-Лиги "Манчестер Сити" навестила сегодняшнего представителя третьего по силе дивизиона "Уиган". Несмотря на большущую разницу команд в классе данное противостояние имело свою изюминку. Дело в том, что пять лет назад "Латикс" триумфовали в старейшем турнире Европы, в финальном поединке как раз-таки переиграв "горожан" благодаря голу Бена Уотсона в компенсированное время. Завоеванный трофей стал первым в истории для скромного клуба из графства Большой Манчестер. Кстати, в том сезоне "сине-белые" опустились в Чемпионшип, после чего и последовало крутое пике вниз, которое продолжается и до сих пор.

Календарь позволял "горожанам" сыграть основным составом, чем собственно и воспользовался Пеп Гвардиола. Разве что тренерский штаб манкунианцев не стал рисковать Кевином Де Брюйне, который остался сидеть на скамейке для запасных.

Команды начали поединок в среднем темпе, тем не менее опасные моменты не заставили себя долго ждать. Уже на шестой минуте встречи Илкай Гюндоган мог открывать счет, но голкипер Уолтон в отчаянном прыжке выручил "Уиган". За хозяевами не заржавело и те молниеносно ответили двумя выпадами. Сначала Робертсу не хватило мастерства, чтобы выиграть дуэль у опытного Клаудио Браво, а через минуту после удара Уила Григга мяч попал в сетку с внешней стороны.

В целом, за весь первый тайм "горожане" имели преимущество по количеству созданных опасных моментов у чужих ворот. Но вместе с тем нельзя не отметить и то, что подопечные Пола Кука чувствовали себя достаточно вольготно, действуя против "Сити" гораздо смелее, чем большинство команд Премьер-Лиги. А самое интересное в первой 45-ти минутке произошло уже в компенсированное время. Фабиан Делф очень жестко подкатился под Пауэра и главный арбитр, немного подумав, решил удалить левого защитника манкунианцев. Данный вердикт вызвал небольшую потасовку у бровки между тренерскими штабами команд, но, к счастью, никто не пострадал.

В перерыве Гвардиола вынужден был перестроить игру команды, поэтому выпустил Уокера вместо Сане. В меньшинстве "горожане" еще больше времени стали владеть мячом, но вот с острыми выпадами уже получалось туго. И когда казалось матч так и завершится нулевой ничьей на авансцену вышел тот самый Уил Григг – звезда Евро-2016, который ни одного матча за сборную Северной Ирландии на большом турнире не сыграл, но песни в его честь распевали буквально все болельщики. Форвард "Латикс" сместился в штрафную площадь и из-под Стоунза нанес точный удар в угол – Браво был бессилен.

Таким образом, "Уиган" благодаря единственному голу того самого известного Уила Григга вырывает победу над "Манчестер Сити" и выбивает "горожан" из Кубка Англии.

"Уиган" – "Манчестер Сити" – 1:0

Голы: Григг, 79

"Уиган": Уолтон, Бирн, Данкли, Берн, Элдер, Перкинс, Пауэр, Пауэлл (Фултон, 28), Мэсси (Колклаф, 76), Робертс (Джейкобс, 55), Григг

"Ман Сити": Браво, Данило, Стоунз, Ляпорт, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Давид Силва (Де Брюйне, 65), Бернарду Силва, Сане (Уокер, 46), Агуэро

Удаление: Делф (45+2)

Богдан Архипенко | http://soccernews.ru