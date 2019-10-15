Главные новости дня: 14 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 14 октября.
Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020.
Франция и Турция сыграли вничью, а Албания и Андорра обыграли своих соперников в матчах отбора Евро-2020.
Более подробные результаты отбора Евро-2020, которые состоялись 14 октября, смотрите здесь.
Роналду забил 700-й гол в карьере.
Владельцы ПСЖ планируют купить "Лидс".
Тедеско - новый главный тренер "Спартака".
"Спартак" показал первую тренировку команды под руководством Тедеско.
Черчесов занимает 8-е место среди тренеров сборной России по среднему показателю набранных очков.
Алиссон и Салах готовы сыграть с "Манчестер Юнайтед".
Эвра может войти в тренерский штаб Аллегри в "Манчестер Юнайтед".
Удальцов вернулся на пост начальника "Динамо".
Ибрагимович - претендент на титул игрока года в MLS.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 14 октября
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Отбор Евро-2020: все результаты 14 октября
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Зинченко в интервью своей девушке: "Сегодня всю ночь буду заниматься любовью"
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Сборная Англии впервые за 35 лет смогла забить 6 голов в одной встрече
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Роналду забил 700-й гол в карьере
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Сборная Косово одержала победу над Черногорией
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Дубль Митровича помог Сербии обыграть Литву
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Франция и Турция сыграли вничью, а Албания и Андорра обыграли своих соперников в матчах отбора Евро-2020
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Барриос рассказал, за игрой каких футболистов он внимательно следит
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Англия разгромила Болгарию в матче отбора Евро-2020
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Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020
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Спортивный директор "Ювентуса": "Роналду останется в клубе и в этом, и в следующем сезоне"
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Владельцы ПСЖ планируют купить "Лидс"
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Сборная Египта в товарищеском матче минимально обыграла Ботсвану
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Матч Болгария - Англия был приостановлен из-за расистских выкриков
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Ибрагимович - претендент на титул игрока года в MLS
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Сборная России U19 под руководством Кержакова разгромила Эстонию U19
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Сборная Чехии уступила Северной Ирландии в товарищеском матче
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"Спартак" показал первую тренировку команды под руководством Тедеско
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Удальцов вернулся на пост начальника "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8