Главные новости дня: 14 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 14 октября.

Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020.

Франция и Турция сыграли вничью, а Албания и Андорра обыграли своих соперников в матчах отбора Евро-2020.

Более подробные результаты отбора Евро-2020, которые состоялись 14 октября, смотрите здесь.

Роналду забил 700-й гол в карьере.

Владельцы ПСЖ планируют купить "Лидс".

Тедеско - новый главный тренер "Спартака".

"Спартак" показал первую тренировку команды под руководством Тедеско.

Черчесов занимает 8-е место среди тренеров сборной России по среднему показателю набранных очков.

Алиссон и Салах готовы сыграть с "Манчестер Юнайтед".

Эвра может войти в тренерский штаб Аллегри в "Манчестер Юнайтед".

Удальцов вернулся на пост начальника "Динамо".

Ибрагимович - претендент на титул игрока года в MLS.

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