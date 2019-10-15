Главные новости дня: 14 октября

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Главные новости дня: 14 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 14 октября.

Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020.

Франция и Турция сыграли вничью, а Албания и Андорра обыграли своих соперников в матчах отбора Евро-2020.

Более подробные результаты отбора Евро-2020, которые состоялись 14 октября, смотрите здесь.

Роналду забил 700-й гол в карьере.

Владельцы ПСЖ планируют купить "Лидс".

Тедеско - новый главный тренер "Спартака".

"Спартак" показал первую тренировку команды под руководством Тедеско.

Черчесов занимает 8-е место среди тренеров сборной России по среднему показателю набранных очков.

Алиссон и Салах готовы сыграть с "Манчестер Юнайтед".

Эвра может войти в тренерский штаб Аллегри в "Манчестер Юнайтед".

Удальцов вернулся на пост начальника "Динамо".

Ибрагимович - претендент на титул игрока года в MLS.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Отбор Евро-2020: все результаты 14 октября

Отбор Евро-2020: все результаты 14 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
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