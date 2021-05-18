"Я бы его прессанул, но у меня контракт на 4 миллиона евро в год": Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым
Фото "Чемпионат" / Дмитрий Голубович
Бывший хавбек московского "Динамо" Игорь Денисов вспомнил об известной перепалке со Станиславом Черчесовым, когда тот возглавлял "бело-голубых".
Напомним, что конфликт произошёл в марте 2015 года. С тех пор футболист и тренер больше не работали вместе ни в клубе, ни в сборной.
"Он мне собирался навалять в душевой. Всё "Динамо" это слышало. Было это в раздевалке. Он меня пригласил на разборки. Я бы его разок прессанул как следует, но просто закончил бы с футболом. У меня был контракт на 4 миллиона евро в год. Говорю ему: "Слушайте, Саламыч, я вам просто руки не подам. И всё, ко мне больше никаких вопросов. Как вы можете так при всех?". При всём "Динамо" он мне указал на душ, сказал: "Пошли в душ, будем там с тобой...".
Не знаю, что он там хотел. Может, я ему понравился. Но я интеллигентно отказался. Потом он меня вызвал в кабинет на базе. Всё, что я думал, сказал ему в глаза. При команде не стал ничего говорить. Он на всю базу орал, что такой, мягко скажем, урод за километр до базы не подойдёт, кричал: "Я его закопаю! Я его вообще... Кто он такой? Эту фамилию Денисов сотру, и про него все забудут". Хотя я не понимаю такого обращения. Такое вот он высказывал. Да, такое было", - рассказал Денисов.
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