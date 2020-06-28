"Я бы издевался над ним". Ван Перси раскритиковал Давида Луиза
Бывший нападающий "Арсенала" Робин ван Перси подверг критике защитника лондонского клуба Давида Луиза.
"Если бы Луизу было бы 24-25 лет, то можно было говорить, что он способен стать защитником топ-уровня. Но ему уже 33 года. Он отлично обращается с мячом, обладает классным пасом. Он умеет играть в обороне, но допускает слишком много ошибок.
Если бы я играл против него, то просто запугивал бы его и издевался над ним. Луиз очень уязвим. Защитник должен играть надежно. Это первое требование. Дриблинг, удары и пасы это уже дополнительные навыки", - приводит слова ван Перси The Daily Mail.
Не пропустите: "Арсенал" лишился основного форварда до конца сезона. | http://soccernews.ru
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