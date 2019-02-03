Я был его поклонником: главный тренер "Кардиффа" ярко высказался о Сала

Главный тренер "Кардифф Сити" Нил Уорнок рассказал, что думает о матче с "Борнмутом" (2:0) и вспомнил форварда Эмилиано Салу. Об это сообщает AFP.



"Сала был бы горд нами в этот вечер. Он был замечательным человеком. Я познакомился с ним несколько месяцев назад и сразу был впечатлён его характером. Я был его фанатом. В матче с "Борнмутом" публика была фантастической. Очень важно было победить", - сказал Уорнок.



Напомним, перед началом матча фанаты "Кардиффа" провели акцию памяти в честь Салы, который должен был перейти в валлийский клуб.

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