Я был его поклонником: главный тренер "Кардиффа" ярко высказался о Сала
Главный тренер "Кардифф Сити" Нил Уорнок рассказал, что думает о матче с "Борнмутом" (2:0) и вспомнил форварда Эмилиано Салу. Об это сообщает AFP.
"Сала был бы горд нами в этот вечер. Он был замечательным человеком. Я познакомился с ним несколько месяцев назад и сразу был впечатлён его характером. Я был его фанатом. В матче с "Борнмутом" публика была фантастической. Очень важно было победить", - сказал Уорнок.
Напомним, перед началом матча фанаты "Кардиффа" провели акцию памяти в честь Салы, который должен был перейти в валлийский клуб.
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|М
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
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|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|24
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
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|Ньюкасл Юнайтед
|25
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|15
|Кристал Пэлас
|24
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|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
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|Фулхэм
|24
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|Хаддерсфилд Таун
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