"Я что вам, дурачок какой-то?" Сын легендарного фигуриста ярко ответил Аршавину



Александр Плющенко, семилетний сын легендарного фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, ответил бывшему нападающему "Зенита" Александру Аршавину, который ранее заявил, что мальчика заставляют принимать участие в семейных видеороликах, которые публикуются в Instagram.

"Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости. Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно. Я что вам, дурачок какой-то? Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью", - сказал Плющенко-младший в видеоролике, опубликованном на его странице в Instagram.

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