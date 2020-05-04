"Я что вам, дурачок какой-то?" Сын легендарного фигуриста ярко ответил Аршавину

1 Теги андрей аршавин

"Я что вам, дурачок какой-то?" Сын легендарного фигуриста ярко ответил Аршавину
Александр Плющенко, семилетний сын легендарного фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, ответил бывшему нападающему "Зенита" Александру Аршавину, который ранее заявил, что мальчика заставляют принимать участие в семейных видеороликах, которые публикуются в Instagram.

"Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости. Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно. Я что вам, дурачок какой-то? Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью", - сказал Плющенко-младший в видеоролике, опубликованном на его странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

также как и высказывания взрослых мужчин -спортсменов относительно чужих детей .Замечу, которые интересуют его гораздо больше чем свои . Получаем , что мы все заслужили ! Саша увидел сюжет по федеральному каналу , где про него говорят . У нас же теперь везде говорят и даже диагнозы ставят ,и попросил записать видео -послание Андрею Сергеевичу Аршавину от его маленького поклонника Саши Плющенко и послать ! Посылаем @andrey.arshavin10 , так как Вас процитировало уже более 100 изданий ! Вы же не только спортсмен , но и кумир миллионов мальчишек в мире ! ➡️смотреть в формате IGTV

Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych)

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