"Я что вам, дурачок какой-то?" Сын легендарного фигуриста ярко ответил Аршавину
Александр Плющенко, семилетний сын легендарного фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, ответил бывшему нападающему "Зенита" Александру Аршавину, который ранее заявил, что мальчика заставляют принимать участие в семейных видеороликах, которые публикуются в Instagram.
"Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости. Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно. Я что вам, дурачок какой-то? Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью", - сказал Плющенко-младший в видеоролике, опубликованном на его странице в Instagram.
также как и высказывания взрослых мужчин -спортсменов относительно чужих детей .Замечу, которые интересуют его гораздо больше чем свои . Получаем , что мы все заслужили ! Саша увидел сюжет по федеральному каналу , где про него говорят . У нас же теперь везде говорят и даже диагнозы ставят ,и попросил записать видео -послание Андрею Сергеевичу Аршавину от его маленького поклонника Саши Плющенко и послать ! Посылаем @andrey.arshavin10 , так как Вас процитировало уже более 100 изданий ! Вы же не только спортсмен , но и кумир миллионов мальчишек в мире ! ➡️смотреть в формате IGTV
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20