"Я должен уйти от этого гея": Чигринский рассказал, как Ибрагимович анонсировал уход из "Барселоны"

Теги барселонадмитрий чигринскийзлатан ибрагимовичхосеп гвардиола

"Я должен уйти от этого гея": Чигринский рассказал, как Ибрагимович анонсировал уход из "Барселоны"

Бывший защитник "Барселоны" Дмитрий Чигринский вспомнил о совместных выступлениях со Златаном Ибрагимовичем в составе "сине-гранатовых".

"В "Барселоне" я больше всего дружил с Иброй и Максвеллом. Златан - очень своеобразный парень. В жизни он такой же, как и на публике. Просто не все правильно его понимают. Люди думают, что Ибра любит показуху, а на самом деле он такой и есть. Но он не любит, когда ему с этим подыгрывают. Если не согласен со Златаном, лучше сказать это ему в лицо, он тебя будет больше уважать.

Я когда пришёл из "Шахтёра", искры летели, с первых тренировок взял правило "Либо ты, либо тебя". Так вышло, что попал Ибре жёстко, после тренировки он сказал мне: "Браво, Иисус, браво". И у нас нормально с ним сразу пошло. Плюс мы жили с ним в одном отеле примерно месяц-полтора. Помню, играли товарищеский матч со Швецией на Кипре. Ко мне подошёл Златан и сказал: "Иисус, я должен уйти от этого гея", имея в виду Гвардиолу. Потом в подтрибунном помещении он объяснил, что больше не мог терпеть такое отношение.

Это даже проявлялось в общении. Ибра тогда реально делал погоду, у Пепа не было оснований менять его позицию. Помню одну ситуацию в полуфинале Лиги Чемпионов с миланским "Интером". В первой встрече мы проиграли - 1:3. Первый тайм ответного матча закончился со счётом 0:0. Подходит Гвардиола, говорит какие-то тактические нюансы, а потом в конце выдаёт: "Месси, пожалуйста, сделай что-то". Ибру это просто взбесило. Потом всё проявлялось всё сильнее и сильнее. Во время тренировок Златан мог в голос говорить: "Ибра, ты топ! Что ты вытворяешь! Все эти олухи не обращают на тебя внимания". Потом мог зайти в раздевалку и начать: "Школьники, я вас тут уничтожаю на тренировке!" - рассказал Чигринский.

Напомним, что Ибрагимович провёл в "Барсе" всего один сезон - 2009/10, после чего ушёл в "Милан". Украинец также выступал за каталонский клуб только год.

Не пропустите: Ван Бастен: "Ибрагимович провоцировал меня, когда я вернулся в "Аякс". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Почему Дитмара Хоппа называют "сином женщины легкого поведения"? Владелец "Хоффенхайма" поднимает немецкий футбол, но встречае сопротивление фанатов

Почему Дитмара Хоппа называют "сином женщины легкого поведения"? Владелец "Хоффенхайма" поднимает немецкий футбол, но встречае сопротивление фанатов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов