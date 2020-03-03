"Я должен уйти от этого гея": Чигринский рассказал, как Ибрагимович анонсировал уход из "Барселоны"

Бывший защитник "Барселоны" Дмитрий Чигринский вспомнил о совместных выступлениях со Златаном Ибрагимовичем в составе "сине-гранатовых".

"В "Барселоне" я больше всего дружил с Иброй и Максвеллом. Златан - очень своеобразный парень. В жизни он такой же, как и на публике. Просто не все правильно его понимают. Люди думают, что Ибра любит показуху, а на самом деле он такой и есть. Но он не любит, когда ему с этим подыгрывают. Если не согласен со Златаном, лучше сказать это ему в лицо, он тебя будет больше уважать.

Я когда пришёл из "Шахтёра", искры летели, с первых тренировок взял правило "Либо ты, либо тебя". Так вышло, что попал Ибре жёстко, после тренировки он сказал мне: "Браво, Иисус, браво". И у нас нормально с ним сразу пошло. Плюс мы жили с ним в одном отеле примерно месяц-полтора. Помню, играли товарищеский матч со Швецией на Кипре. Ко мне подошёл Златан и сказал: "Иисус, я должен уйти от этого гея", имея в виду Гвардиолу. Потом в подтрибунном помещении он объяснил, что больше не мог терпеть такое отношение.

Это даже проявлялось в общении. Ибра тогда реально делал погоду, у Пепа не было оснований менять его позицию. Помню одну ситуацию в полуфинале Лиги Чемпионов с миланским "Интером". В первой встрече мы проиграли - 1:3. Первый тайм ответного матча закончился со счётом 0:0. Подходит Гвардиола, говорит какие-то тактические нюансы, а потом в конце выдаёт: "Месси, пожалуйста, сделай что-то". Ибру это просто взбесило. Потом всё проявлялось всё сильнее и сильнее. Во время тренировок Златан мог в голос говорить: "Ибра, ты топ! Что ты вытворяешь! Все эти олухи не обращают на тебя внимания". Потом мог зайти в раздевалку и начать: "Школьники, я вас тут уничтожаю на тренировке!" - рассказал Чигринский.

Напомним, что Ибрагимович провёл в "Барсе" всего один сезон - 2009/10, после чего ушёл в "Милан". Украинец также выступал за каталонский клуб только год.

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