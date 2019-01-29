Я доволен им: Сарри высказался о будущем в "Челси" молодого таланта
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий Каллум Хадсон-Одои, который хочет перейти в "Баварию", не покинет клуб в январе.
"Руководство клуба сообщило, что не продаст Каллума в январе. Быть может, он не покинет клуб и летом. Я доволен Хадсоном-Одои, но мне не нравится ситуация вокруг нет. У многих топ-клубов существуют подобные проблемы. Тяжело удерживать в составе молодых талантов. Каллум является одним из лучших игроков Европы. Я не могу обещать ему, что он будет играть в каждом матче, так как это зависит от текущей игровой ситуации. Я верю, что он будущее "Челси" и английского футбола", - приводит слова Сарри BBC.
18-летний Хадсон-Одои является воспитанником "Челси". В нынешнем сезоне он провел 11 матчей за клуб во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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|Команда
|М
|О
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|Тоттенхэм
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|Челси
|23
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|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
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|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11