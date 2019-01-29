Я доволен им: Сарри высказался о будущем в "Челси" молодого таланта



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий Каллум Хадсон-Одои, который хочет перейти в "Баварию", не покинет клуб в январе.

"Руководство клуба сообщило, что не продаст Каллума в январе. Быть может, он не покинет клуб и летом. Я доволен Хадсоном-Одои, но мне не нравится ситуация вокруг нет. У многих топ-клубов существуют подобные проблемы. Тяжело удерживать в составе молодых талантов. Каллум является одним из лучших игроков Европы. Я не могу обещать ему, что он будет играть в каждом матче, так как это зависит от текущей игровой ситуации. Я верю, что он будущее "Челси" и английского футбола", - приводит слова Сарри BBC.

18-летний Хадсон-Одои является воспитанником "Челси". В нынешнем сезоне он провел 11 матчей за клуб во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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