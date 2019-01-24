Я думаю только о "Спартаке": Зе Луиш опроверг слухи о его уходе из команды

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Я думаю только о "Спартаке": Зе Луиш опроверг слухи о его уходе из команды

Нападающий "Спартака" Зе Луиш рассказал, что думает о слухах, о том, что он покинет московский клуб. 

Ранее сообщалось, что в форварде заинтересован "Фенербахче". "Спартак" вчера опроверг эту информацию, заявив, что игрок никуда не собирается. 

"Сейчас я в "Спартаке" и думаю только о нем. А подобные слухи не влияют на мою работу. Мы с Луисом Адриано еще не раз порадуем красно-белых болельщиков голами, именно это наша цель", - заявил Зе Луиш.

В текущем сезоне игрок участвовал в 14 матчах, забил 7 голов и сделал один ассист.

Не пропустите: В "Спартаке" сделали заявление о возможном уходе Зе Луиша и Луиса Адриано | http://soccernews.ru

 

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