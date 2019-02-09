Я - его футбольный отец: Сарри ярко высказался о новичке команды

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что думает о новом игроке команды Гонсало Игуаине, с которым он уже встречался в "Наполи", передает Goal.com.

"Я думаю, что я - его футбольный отец. Мы думаем одинаково, я считаю, что Гонсало идеально вписывается в мой футбол.

Прежде всего, он должен быть уверен в себе. Ему необходимы хорошие отношения с тренером и товарищами по команде. Сейчас он воодушевлен и может хорошо показать себя.

В последнем матче, Азар очень часто отдавал мяч Гонсало. Я считаю, что он будет очень важным игроком для нас", - сказал Сарри.

Игуаин перешел в "Челси" из "Милана" в зимнее трансферное окно. За лондонский клуб он сыграл 2 матча, в которых отметился 2 голами.

А еще: "Нант" опубликовал трогательное видео в память о Сале| http://soccernews.ru