Я ещё изменю футбольный мир. Выпускник академии "Манчестер Юнайтед" рассказывает о тяжёлых буднях футбольного изгоя

Вы вряд ли помните Фебиана Бренди, который в 2007 году считался звездой молодёжки «Манчестер Юнайтед», однако он готов вновь о себе напомнить – пусть и не подвигами на поле, а достижениями за его пределами.

Его путь был нелёгкий – от надежд на «Олд Траффорд» до печальных реалий греческого футбола, где зарплаты постоянно задерживали, а играть было не в радость. Не будет преувеличением сказать, что Бренди знаком со всеми тяготами, которые ждут современного футболиста. Но он не хочет просто повесить бутсы на гвоздь и забыть обо всём – нет, свой опыт он планирует использовать на благо других.

Фебиан Бренди всегда подавал большие надежды – за ним даже внимательно следила «Барселона». Именно он забил решающий гол в финале юношеской ЛЧ в ворота «Ювентуса». Когда Уле Гуннар Сульшер стал тренировать резервы МЮ, именно Бренди был среди его любимчиков. Но в 2010 году стало ясно, что основу нападающий не потянет. Пришлось смириться с мыслью, что он стал ещё одним неудачным выпускником знаменитой академии.

После ухода из гранда Бренди где только не поиграл, но ни в одной команде он не провёл больше одного сезона. Соответственно, в его резюме уже указано девять клубов.

Он – живое доказательство того, что нынче называется «шорт-термизмом», или «краткосрочностью», когда клубы никогда не загадывают наперёд и думают только о здесь и сейчас. Но Бренди не отчаивается, и с теплом вспоминает, как когда-то прогрессировал в сильнейшем клубе АПЛ и мира.

«Я не жалею о времени, проведённом в «Манчестер Юнайтед». Когда мной интересовалась «Барселона», мне было 13 или 14. Тогда клубы были на одном уровне, а я был «манком», который выигрывал всякие турниры и награды, и стремительно развивался. Не было никакого смысла менять страну, когда у меня и здесь всё было отлично».

И правда, зачем покидать такой клуб? Тем более что «Юнайтед» известен своим умением взращивать молодой талант. Бренди же был рад учиться у знаменитого Сульшера, который с самого начала демонстрировал тренерский талант.

«Он видел в нас то, что проходило мимо внимания остальных». «Я делал много касаний в штрафной соперника, но Уле отвёл меня в сторонку и сказал: иногда нужно просто взять мяч и пробивать». «Я использовал этот опыт для того, чтобы стать лучше. Я стал удивлять защитников, и без урока Уле никогда бы так не научился делать».

Жизнь в «Юнайтед»

Пока он взрослел в «Юнайтед», Бренди много ездил по арендам. Например, в «Суонси» он получил бесценный опыт и узнал, есть ли жизнь за пределами АПЛ.

Но даже несмотря на отличную игру «красные дьяволы» решили отпустить своего воспитанника. Но сам он ничему не удивился. «Когда взрослеешь, начинаешь задумываться, что дальше, когда основа. К 19 годам я уже начал понимать, что мои шансы невелики».

«Я часто травмировался, что застопорило моё развитие. Я всё понимал, однако когда мне сказали, что контракт не продлят, это было тяжело – в моих венах течёт манчестерская кровь. Теперь меня ждала новая глава».

Последняя игра в красной футболке запомнилась не тем, чем хотелось бы – он получил травму, которая поставила крест на переходе в «Шеффилд Юнайтед», который нападающего уже ждал. В результате, после «смотрин» в «Лестере» и «Престоне» Бренди перебрался в «Ноттс Каунти». Был 2011 год, восемь месяцев после ухода из «Юнайтед».

Здесь он долго не пробыл – всего девять игр и ноль голов. Решив капитально сменить обстановку, Бренди ответил согласием на приглашение греческого «Панетоликоса». Здесь тоже весело не было: клуб испытывал финансовые трудности и не платил своим игрокам.

«Греция казалась мне новым приключением и интересной возможностью. Я был рад поиграть в новой футбольной среде и познакомиться с чужой культурой». «К сожалению, приятным этот опыт не оказался – страна переживала не лучшие времена, и футболисты это чувствовали. Долго я здесь не пробыл».

«Когда был заключён контракт, я не знал, сколько в у «Панетоликосе» проблем. Я-то думал поиграть в своё удовольствие, расслабиться, но в руководстве о подвигах на футбольном поле никто уже не думал. Единственным логичным решением было просто уйти».

«В спорте много хороших и плохих моментов. Нужно быть психологически готовым ко всему».

Шорт-терминизм

В 2012 году Бренди вернулся на родину, где его к себе пригласил «Уолсолл». Перед этим тоже пришлось понервничать – возвращение задерживалось из-за проблем с документацией в «Панетоликосе». Но оно того стоило: в новой команде Бренди провёл свой лучший сезон, записав в свой актив семь голов за 34 матча. После этого он решил воспользоваться подвернувшимся случаем перейти-таки в «Шеффилд Юнайтед»

Здесь тоже всё начиналось хорошо – он даже стал игроком матче в свой дебют. Но смена тренера на Найджела Клафа всё испортила – сначала он вернулся в «Уолсолл» на правах аренды, а затем и вовсе отправился покорять другие команды – а точнее, «Ротерем Юнайтед» и «Кру Александру». Былая форма отказывалась возвращаться.

«Хочется просто закрепиться в одном месте и выдохнуть спокойно. Хватит волнений за пределами поля. Но каждый новый краткосрочный контракт действует на нервы – то и дело думаешь: одно повреждение, и всё».

«Стараешься балансировать опасения футбольные и внефутбольные, но иногда всё в голове смешивается. Когда контракт хотя бы на год, расслабиться легче. Соответственно, результаты тоже становятся лучше».

Удача за рубежом

В 2016 году Бренди бросил всё и отправиться в очередное путешествие в неизведанное. На этот раз его позвал к себе тайский «Убон Юнайтед» из Убонратчатхани – скромный, но амбициозный коллектив из третьего дивизиона. Тогда им руководил Скотт Купер – нынешний тренер сборной Филиппин.

«Тренер знал меня по «Юнайтед», так что когда он связался с моим агентом, предложение мне импонировало. Он знал, как меня заинтересовать».

«Это совсем новая команда, которая планировала нигде не задерживаться и быстро подняться по иерархической лестнице. Планы сбылись – из второго дивизиона мы поднялись в Премьер-Лигу Таиланда. Это был приятный опыт».

«Честно, когда я сел в самолёт, я не ожидал столкнуться с настолько высоким уровнем футбола. Это примерно Лига Один, низ Чемпионшипа. То есть очень хорошо».

«В своей первой игре я был спокоен, однако довольно быстро меня поставили на своё место, когда один из тайских защитников врезался в меня что есть мощи. Тогда я понял, что тут дурью не маются».

Смена фокуса

Проведя один год в экзотической стране, Фебиан вернулся в Англию, в «Эббсфлит Юнайтед» из Национальной конференции. После этого совершил своеобразное возвращение в Манчестер, в очень, очень скромный «Дройлсден». Сейчас он остаётся без клубов, хотя предложения были. Но он ответил отказом на весточки из Австралии и Мексики. Почему? Он теперь бизнесмен, и его компания Skouted занимает всё его время.

«В «Дройлсдене» я принял участие в нескольких играх, чтобы не растерять фитнес. Вдруг в январе кто-нибудь проявит интерес? Но вскоре мне было не до этого: у меня был на уме Skouted».

«Южные клубы кидали клич, из-за рубежа тоже звали, но двумя карьерами жонглировать у меня не получалось. Как только всё успокоится, я начну вновь думать над вариантами».

Что же такое Skouted? Это своеобразный «футбольный LinkedIn» [социальная сеть для поиска и установления бизнес-контактов, в РФ запрещена – прим. переводчика], который должен помочь клубам подписывать игроков. Масштаб самый разный – от топовых футболистов до ребят, гоняющий мяч по воскресеньям.

Бренди очень близок этот проект, который должен помочь игрокам, оставшимся без команды. Фебиан принимал активное участие в разработке приложения, и теперь его стартап привлекает внимание во всём мире. Идею же подкинул как собственный опыт, так и опыт друзей, которые время от времени «выпадали» из футбола.

«В «Юнайтед» со мной играли футболисты без должного таланта, но определённо заслуживавшие шанса в «Бёрнли» или «Блекберне». Но у них не было знакомых, не было возможностей дать о себе знать. Это угрожало их дальнейшей карьере».

«Но Skouted помогает найти футболиста, увидеть его характеристики и пригласить на пробы. Мы хотим уменьшить разрыв между клубами и игроками. Того глядишь, команды смогут найти будущих звёзд, которые раньше теряли всякую надежду заиграть».

Временами Бренди и сам рисковал разлюбить футбол, и сейчас он надеется, что со Skouted мир футбола немного изменится к лучшему.

Юрий Сергеев

