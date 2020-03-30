"Я - "Формула-1". Бензема высказался о сравнении с Жиру



Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема высказался о сравнении со своим соотечественником форвардом "Челси" Оливье Жиру.

"Скажу только один раз. Не путайте "Формулу-1" и картинг. Это я еще мягко говорю. Я больше не хочу говорить о Жиру. "Формула-1" - это я", - сказал Бензема в видео в своем Instagram.

В 2016 году Жиру занял место Бензема в заявке сборной Франции на чемпионате Европы. Тогда форвард королевского клуба был отстранен от национальной команды из-за истории с шантажом Матье Вальбуэна.

Не пропустите: Бензема пожаловался на безделье во время карантина. | http://soccernews.ru