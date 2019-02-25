Я лидер атаки: Бензема ярко высказался о своей роли в "Реале"

1 Теги реал мадридкарим бенземакриштиану роналду

Я лидер атаки: Бензема ярко высказался о своей роли в "Реале"

Нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что после того, как команду покинул Криштиану Роналду, ему стало проще играть в нападении, утверждает France Football.

"Раньше в "Реале" был тот, кто забивал по 50 голов, а я отвечал за голевые передачи... Я играл для Криштиану. У нас был хороший дуэт. Я все время искал его, чтобы помочь.Но теперь лидер атаки я и все зависит от меня. Теперь я могу показать настоящий футбол", - сказал Бензема.

В нынешнем сезоне 31-летний игрок участвовал в 40 матчах, отметившись 20 голами и 7 ассистами.

"Реал" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 45 баллов.

Не пропустите: Игрок "Леванте" усомнился в правильности назначения второго пенальти в пользу "Реала"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ПEТУШАЛДУ

рЫГал это позорище мирового футбола!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Экс-звезда "Зенита" задолжала бывшей жене громадную сумму

Экс-звезда "Зенита" задолжала бывшей жене громадную сумму

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 25 57
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 25 50
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 24 45
4 Хетафе Хетафе 25 39
5 Севилья Севилья 25 37
6 Алавес Алавес 25 37
7 Бетис Бетис 25 36
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 24 34
9 Валенсия Валенсия 25 33
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 25 33
11 Эйбар Эйбар 25 31
12 Леганес Леганес 25 30
13 Леванте Леванте 24 30
14 Эспаньол Эспаньол 25 30
15 Жирона Жирона 24 27
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 25 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 25 25
18 Вильярреал Вильярреал 25 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 25 23
20 Уэска Уэска 25 19
Полная таблица

топ-5 тегов