Я лидер атаки: Бензема ярко высказался о своей роли в "Реале"

Нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что после того, как команду покинул Криштиану Роналду, ему стало проще играть в нападении, утверждает France Football.

"Раньше в "Реале" был тот, кто забивал по 50 голов, а я отвечал за голевые передачи... Я играл для Криштиану. У нас был хороший дуэт. Я все время искал его, чтобы помочь.Но теперь лидер атаки я и все зависит от меня. Теперь я могу показать настоящий футбол", - сказал Бензема.

В нынешнем сезоне 31-летний игрок участвовал в 40 матчах, отметившись 20 голами и 7 ассистами.

"Реал" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 45 баллов.

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