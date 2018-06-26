Я мог играть лучше них: Ибрагимович оценил выступление сборной Швеции на ЧМ-2018



Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович дал оценку игре сборной Швеции на Чемпионате Мира-2018.

"Мне не сложно смотреть на игру Швеции на ЧМ-2018. Но я чувствую, что могу играть намного лучше, чем они. Впрочем, ребятам тоже нужно играть и получать удовольствие от футбола.

Когда я попал в сборную, то мне не были рады, так как я отличался от остальных. Но я прошел через это и стал капитаном команды. Выше уже просто не бывает", - приводит слова Ибрагимовича ESPN.

Напомним, что 36-летний Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016. Перед ЧМ-2018 форвард хотел вернуться в команду, но тренерский штаб предпочел ему других игроков.

На ЧМ-2018 Швеция пока набрала три очка в двух матчах.

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