"Я могу не хуже Дзюбы": Онугха рвётся в состав сборной России
Фото сайт "Краснодара"
Нападающий "Вайле" Герман Онугха, права на которого принадлежат "Краснодару", заявил о желании выступать за сборную России.
"Не выбираю между Россией и Нигерией. Нацелен на сборную России. Год-полтора, и я там буду. Уверен на 100%. Пора, пора. Следующий сезон нужно провести на хорошей ноте, и всё. Почему нет? Мне уже 24 года, у меня хорошие данные, я умею забивать голы. Следующий этап - это сборная России. Мне по силам, уверен в этом.
Я сейчас забил четыре в РПЛ, четыре в Дании. Я смотрю на статистику того же Заболотного, того же Соболева, которые забили 10 и 9. Да даже на Дзюбу. Я могу не хуже. Да, сейчас Дзюба – самый сильный нападающий. Он находится в хороших и привычных условиях, где он лидер и капитан. На него играют. Потом идёт Соболев, следом – Заболотный. Но скоро Онугха ворвётся в это трио. Это следующая задача", - сказал Онугха.
Форвард является уроженцем Москвы. Его отец - нигериец. Детство футболиста прошло в Пензе.
Онугха перебрался в "Вайле" в феврале на правах аренды, сыграл 14 матчей и забил 4 гола.
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