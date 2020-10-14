"Я не буду ее стирать". Камавинга показал подарок от Роналду



Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду подарил 17-летнему игроку сборной Франции Эдуардо Камавинге свою футболку, в которой он играл против сборной Франции.

Напомним, ранее состоялся матч Лиги Наций между сборными Португалии и Франции. Встреча закончилась безголевой ничьей.

Роналду был впечатлён игрой 17-летнего футболиста в матче национальной команды Франции против Украины и решил порадовать Каваминга, подарив футболку.

Юный футболист не смог сдержать эмоций и опубликовал фото с майкой Криштиану.

"Я не буду ее стирать", - подписал снимок футболист.

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