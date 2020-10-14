"Я не буду ее стирать". Камавинга показал подарок от Роналду

Теги криштиану роналдуфранцияпортугалия

"Я не буду ее стирать". Камавинга показал подарок от Роналду
Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду подарил 17-летнему игроку сборной Франции Эдуардо Камавинге свою футболку, в которой он играл против сборной Франции.

Напомним, ранее состоялся матч Лиги Наций между сборными Португалии и Франции. Встреча закончилась безголевой ничьей.

Роналду был впечатлён игрой 17-летнего футболиста в матче национальной команды Франции против Украины и решил порадовать Каваминга, подарив футболку.

Юный футболист не смог сдержать эмоций и опубликовал фото с майкой Криштиану.

"Я не буду ее стирать", - подписал снимок футболист.

Не пропустите: Лига Наций: все результаты 11 октября. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Суарес обошел Роналдо и Месси и стал лучшим бомбардиром южноамериканских сборных в официальных матчах

Суарес обошел Роналдо и Месси и стал лучшим бомбардиром южноамериканских сборных в официальных матчах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов