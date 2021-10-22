"Я не какой-то там рэпер": Глушаков рассказал о своих музыкальных вкусах
Фото сайт РПЛ
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался о том, какая музыка ему нравится.
"Я меломан, люблю музыку и слушаю. Композиция, от которой дрожь пробивает? Шуфутинский - "Отец". Ещё - "Я молодой". Есть такие песни. Я не какой-то там такой рэпер, как молодёжь слушает. Я люблю правильные песни с душой, с правильными словами, жизненные. Чтобы что-то слова значили, а не бум-шарам - чё кричат, орут.
Слушаю ли я тиктокеров, Моргенштерна и Славу Марлоу? Нет. Могу раз, пролетит - я и забыл, чё там было. В плейлисте такого нет", - сказал 34-летний футболист.
В текущем сезоне Глушаков сыграл за "Химки" 11 матчей и забил 6 голов. Со 2 октября он не играет из-за травмы.
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