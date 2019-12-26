"Я не мягкий, а позитивный": Кононов порассуждал о своём характере

Экс-наставник московского "Спартака" Олег Кононов не согласен с мнением, что он является слабохарактерным тренером и человеком.

"Ко мне почему-то приклеили ярлык мягкого человека. С чем никогда не соглашусь ни я, ни футболисты, которые со мной работали. Разве это мягкость - когда для тебя просто не все на одно лицо, когда ты понимаешь, что у каждого есть свой характер, эмоции, психологические нюансы? Когда ты не пытаешься людей переделать и дать им своё мышление, а хочешь найти с каждым точки соприкосновения, чтобы он работал лучше?

Я человек не мягкий, а требовательный. Но при этом позитивный. И футбол всегда стремился тоже ставить позитивный, атакующий. Когда-то выбрал путь, который сложен, но творчески интересен - делать игру, и только через неё стремиться к результату. Так же стремился работать и в "Спартаке". Но сейчас такой период, когда тренеру дают мало времени для творчества. Ему нужно любыми способами добиться результата", - сказал 53-летний специалист.

Напомним, что Кононов возглавил "красно-белых" в ноябре прошлого года, а в сентябре этого года он подал в отставку после серии провальных результатов.

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