"Я обеспокоен". Жиру высказался о своем будущем в "Челси"
Форвард "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру сказал, что переживает о своем положении в лондонском клубе.
"Я обеспокоен. В начале сезона я думала, что все еще могу помочь команде, но мое игровое время сильно сократилось. Нужно будет принять решение в январе. Надеюсь, оно будет верным, как и всегда", - цитирует игрока L'Equipe со ссылкой на Telefoot.
Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в "Интере" и в МЛС.
А еще: Жиру может продолжить карьеру в MLS| http://soccernews.ru
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