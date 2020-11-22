"Я обеспокоен". Жиру высказался о своем будущем в "Челси"

Теги челсиоливье жиру

"Я обеспокоен". Жиру высказался о своем будущем в "Челси"

Форвард "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру сказал, что переживает о своем положении в лондонском клубе.

"Я обеспокоен. В начале сезона я думала, что все еще могу помочь команде, но мое игровое время сильно сократилось. Нужно будет принять решение в январе. Надеюсь, оно будет верным, как и всегда", - цитирует игрока L'Equipe со ссылкой на Telefoot.

Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в "Интере" и в МЛС.

А еще: Жиру может продолжить карьеру в MLS| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" и "Рома" добыли победы в матчах Серии А

"Интер" и "Рома" добыли победы в матчах Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов