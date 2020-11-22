"Я обеспокоен". Жиру высказался о своем будущем в "Челси"

Форвард "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру сказал, что переживает о своем положении в лондонском клубе.



"Я обеспокоен. В начале сезона я думала, что все еще могу помочь команде, но мое игровое время сильно сократилось. Нужно будет принять решение в январе. Надеюсь, оно будет верным, как и всегда", - цитирует игрока L'Equipe со ссылкой на Telefoot.



Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в "Интере" и в МЛС.

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