Я очень счастливый прямо сейчас: Ракицкий ярко прокомментировал переход в "Зенит"
Сегодня, 28 января, "Зенит" объявил о переходе украинского игрока Ярослава Ракицкого.
Футболист будет играть под 44 номером. Контракт рассчитан на 3,5 года.
"Я очень счастливый прямо сейчас. Я перешел из одной топ-команды, из «Шахтера», в другую топ-команду — "Зенит". Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала.
Я уже бывал в Петербурге. Здесь у меня живет мой родной отец, уже больше 20 лет. Я прилетал к нему в гости", - рассказал Ракицкий в интервью официальному сайту санкт-петербургскому клубу.
В текущем сезоне игрок участвовал в 11 матчах за "Шахтер", отметился 1 голом и одним ассистом.
Не пропустите: "Зенит" разгромил "Ростов" и занял третье место на Кубке "Матч Премьер"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ювентус" объявил о трансфере Бенатиа в "Аль-Духайль"
-
Месси вручили награду лучшего игрока Ли Лиги сезона 2017/18
-
Экс-игрок "Зенита" помог "Дженоа" обыграть "Эмполи"
-
Инстаграм украинского новичка "Зенита" засыпали гневными комментариями
-
Синиша Михайлович возглавил "Болонью"
-
"Зенит" нацелился на игрока сборной Колумбии
-
Паредес прибыл в офис ПСЖ
-
Тульский "Арсенал" подписал игрока сборной Буркина-Фасо
-
Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
-
Экс-тренер "Барселоны" пополнили тренерский штаб "Рубина"
-
Игроки ПСЖ сделали подарок Саркози
-
ФИФА может серьезно наказать "Челси"
-
1
Я очень счастливый прямо сейчас: Ракицкий ярко прокомментировал переход в "Зенит"
-
Экс-игрок "Зенита" Молло перешел в "Сошо"
-
Официально: "Зенит" объявил о переходе Ярослава Ракицкого
-
"Зенит" разгромил "Ростов" и занял третье место на Кубке "Матч Премьер"
-
"Монако" нацелился на игрока "Интера"
-
Рабьо принял решение по "Тоттенхэму"
-
Очень хочется завоевать чемпионский титул: Обляков рассказал о целях ЦСКА
-
Он многое сделал для команды: Лукаку ярко высказался о Моуринью
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10