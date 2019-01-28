Я очень счастливый прямо сейчас: Ракицкий ярко прокомментировал переход в "Зенит"

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Я очень счастливый прямо сейчас: Ракицкий ярко прокомментировал переход в "Зенит"

Сегодня, 28 января, "Зенит" объявил о переходе украинского игрока Ярослава Ракицкого.

Футболист будет играть под 44 номером. Контракт рассчитан на 3,5 года.

"Я очень счастливый прямо сейчас. Я перешел из одной топ-команды, из «Шахтера», в другую топ-команду — "Зенит". Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала. 

Я уже бывал в Петербурге. Здесь у меня живет мой родной отец, уже больше 20 лет. Я прилетал к нему в гости", - рассказал Ракицкий в интервью официальному сайту санкт-петербургскому клубу. 

В текущем сезоне игрок участвовал в 11 матчах за "Шахтер", отметился 1 голом и одним ассистом.

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Пздц чуваку пришел. Зная характер последователей бандеры с его родины, заклюют его очень быстро.

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